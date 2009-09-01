Каждый шестой дошкольник имеет симптомы депрессии

Почти 15 процентов детей дошкольного возраста имеют необычайно высокий уровень депрессии и тревоги, обнаружили канадские терапевты. В международную группу исследователей вошли канадские специалисты из Университета Монреаля, Университета Лаваля и Университета МакЖилль, а также эксперты Национального института здоровья и медицинских исследований /Франция/, Университета Карнеги Меллон /США/ и Университетского колледжа Дублина /Ирландия/.

В ходе пятилетнего наблюдения также было установлено, что у детей с симптомами депрессии более вероятно и мамы страдали от этого заболевания. Предполагается, что уже на первом году жизни у некоторых детей можно заметить признаки эмоциональных расстройств, которые перед школьным обучением оборачиваются серьёзными проблемами с психикой. Чрезмерная темпераментность и сложный характер в 5 месяцев являлись наиболее важным прогностическим фактором последующего развития депрессии и тревожности в детстве, говорят психиатры.

Врачи ежегодно обследовали здоровье и поведение 1 тыс. 759 детей в возрасте от пяти месяцев до пяти лет. Оказалось, что у почти 15% малышей до наступления школьного возраста имеются определённые проблемы с психикой, которые к 6-7 годам оборачиваются депрессией и тревогой. Столь ранняя диагностика психо-эмоциональных нарушений у дошкольников удивила клиницистов. По их мнению, как родителям, так и медикам необходимо обращать внимание на поведение маленьких детей, поскольку незамеченные расстройства психического здоровья приводят к трудностям в учёбе и общении со сверстниками в школе.

ami-tass.ru