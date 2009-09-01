Кому нельзя кушать баклажаны

Главное достоинство баклажана — способность выводить из организма излишки вредного холестерина, именно поэтому диетологи советуют включать в рацион этот овощ людям, склонным к сердечно-сосудистым заболеваниям. Баклажаны богаты и минеральными веществами, прежде всего калием, который нормализует сердечную деятельность. Кроме того, фиолетовые плоды содержат много железа и меди, а значит, благотворно влияют на состав крови и улучшают цвет лица.

А вот обилием витаминов баклажаны похвастаться не могут. В них присутствует и аскорбиновая кислота, и витамины группы В, и каротин, но, увы, в небольшом количестве. Зато баклажаны — настоящая находка для тех, кто хочет похудеть. Обилие клетчатки плюс низкая калорийность делают баклажаны замечательным дополнением к любой диете. Желающим похудеть стоит учесть только одно — баклажаны с удовольствием впитывают жир, в котором жарятся, и, конечно же, после этого перестают быть диетическими. Но это вовсе не значит, что жареные баклажаны под запретом у худеющих: баклажаны будут вбирать в себя меньше масла, если нарезанные кружочки опустить на 10 минут в холодную воду.

Сок баклажана обладает высокими бактерицидными свойствами, поэтому он своего рода «природный антибиотик», который помогает организму справиться с различными инфекциями. Благодаря этому свойству плоды баклажана издавна использовали, чтобы ускорить заживление ран. Впрочем, это далеко не единственное применение баклажана в качестве лекарства.

Несмотря на то что баклажаны весьма полезны, некоторым людям стоит от них отказаться. Если у вас язвенная болезнь, обострение гастрита или склонность к расстройству желудка, лучше исключить баклажаны из своего меню. Дело в том, что они содержат довольно много клетчатки и трудноперевариваемых волокон и могут вызывать ухудшение самочувствия у людей с больным желудком.