Насморк - признак кризиса!

Люди , жизнь которых полна эмоций и стрессов, простужаются чаще - тaкое мнение было высказано на встрече Американского Психосоматического Общества.

"Люди ежедневно контактируют с огромным числом микробов и вирусов. Этот факт, а также то, что стрессы ослабляют иммунную систему, может легко объяснить тот факт, что человек, котрому пришлось понервничать, имеет больше шансов простудиться" - считает автор исследования, доктор Натали Хамрик.

114 участников исследования заполняли анкету, с помощью которой оценивались различные "эмоционально напряженные" события жизни типа развода, нежелательного изменения работы, смерти близких или болезней.

Участников также опрашивали относительно их социальных отношений: как часто они общаются с родственниками, друзьями, сотрудниками, являются ли они членами религиозной организации.

"Люди, у которых отрицательно окрашенные моменты жизни накладывались на перегруженный социальный график, более подвержены заболеваниям, особенно банальным простудам." - считает доктор Хамрик. "Даже если человек общителен от природы, но график его перегружен, малейшего стрессового фактора достаточно, чтобы вызвать резкое падение иммунитета. Последует ли за этим болезнь - вопрос биохимии и личного везения".

Впрочем, процентное соотношение групп, выделенных доктором Хамрик, дает надежду, что не все человечество в ближайшее время вымрет от простуды. В группе с высокой загруженностью и стрессами заболело 22% пациентов, тогда как в группе с низким уровнем занятости стрессы спровоцировали болезнь у 18%. "Если ваш рабочий график перегружен и нет возможности это изменить, хотя бы чаще мойте руки" - советует доктор Хамрик.

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