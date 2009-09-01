Похудевшая ради ЭКО британка смогла забеременеть самостоятельно

Жительница Великобритании смогла зачать самостоятельно после того, как похудела для прохождения процедуры искусственного оплодотворения.

35-летняя жительница Саутенда (Southend), графство Эссекс, Рэйчел Дентон (Rachel Denton) весила более 120 килограммов. Избыточный вес Дентон способствовал развитию различных патологий, включая поликистоз яичников и недостаточность функции щитовидной железы.

Приняв решение завести еще одного ребенка (у Рэйчел уже есть четырехлетняя дочь), женщина обратилась к специалистам по планированию семьи. Врач посоветовал Дентон сбросить вес перед прохождением процедуры экстракорпорального оплодотворения.

В течение года женщина четыре раза в неделю занималась в спортивном зале, в результате чего ей удалось похудеть более чем на 50 килограммов. Когда вес Дентон снизился до 68 килограммов, она с удивлением обнаружила, что ей удалось забеременеть самостоятельно.

По словам Рэйчел Дентон, она не сразу осознала, что беременна, и продолжала посещать спортивный зал в течение месяца. В настоящее время срок ее беременности составляет 15 недель. Пополнение в семье Дентон ожидается в середине февраля 2010 года.

medportal.ru