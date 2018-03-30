Как питаться людям после 35 лет

Ни для кого не секрет, что с годами обмен веществ в нашем организме замедляется, а потребность в калориях снижается. Вот только годы идут, а свой рацион менять мало кто торопится.

И зря, так как, только изменив свое питание, вы сможете укрепить здоровье, сохранить фигуру и продлить свою жизнь. Давайте поговорим о том, как необходимо питаться после тридцати пяти – сорока лет.

С каждым годом дневной калораж необходимо снижать. Так, к примеру, после сорока лет, дневная норма калорий должна составлять не более двух тысяч ста – двух тысяч трехсот килокалорий. Данное снижение обуславливается снижением обмена веществ в организме, уменьшением суточных энергозатрат и началом окислительно-восстановительных процессов. Для сравнения скажем, что суточная норма калорий для человека, занимающегося интеллектуальным прудом, составляет две тысячи шестьсот килокалорий.

Очень важно и то, как вы распределяете суточный пищевой рацион в течение всего дня. Питание должно выглядеть следующим образом: тридцать процентов пищи вы должны съедать на завтрак, сорок процентов на обед, и оставшиеся тридцать процентов на ужин. Важно помнить, что принимать пищу очень часто нецелесообразно.

Интервалы между трапезами должны составлять как минимум два-три часа. При коротких интервалах пища просто не успевает перевариваться.

Обязательно следите за своим весом. Регулярное взвешивание поможет вам понять, что необходимо изменить свое питание, если вдруг вы обнаружили у себя некоторое количество лишний килограммов. Как понять, что ваш вес в норме? Можно просто вычислить индекс массы тела.

Можно воспользоваться простой и всем известной с детства формулой: от своего роста в сантиметрах отнимите сто. Полученное число и является максимально допустимым для вас весом.

Позднее медики уточнили, что данная формула совершенно справедлива только для людей в возрасте от шестидесяти до восьмидесяти лет. Более молодые люди должны, помимо ста, отнимать от своего роста в сантиметрах еще пять - десять. Тогда и получается ваш идеальный вес.

Не стоит думать, что следить за своим весом – это совершенно не обязательно и проблема кроется только в эстетической стороне вопроса.

Медицинская статистика показывает, что среди людей после шестидесяти лет, которые превышают свой нормальный вес на тридцать-пятьдесят процентов, смертность возрастает ровно вдвое. Помните о том, что для того чтобы худеть, необходимо не только меньше калорий получать, но и больше их расходовать.

Российские геронтологи подсчитали, что ежедневная ходьба на расстояние до трех километров, способна вдвое снизить риск смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты из Чехии даже составили примерное меню для людей после сорока. Подобное питание поможет вам держать свой вес под контролем. На завтрак необходимо съесть пятьдесят граммов плавленого сыра, тридцать граммов белого хлеба. Тут нужно отметить, что лучше, если хлеб будет несвежим.

Запить все это можно чашкой чая. А вот от сахара лучше отказаться, отдавая предпочтение сахарозаменителям.

На второй завтрак побалуйте себя фруктами. Например, можете съесть сто пятьдесят граммов апельсина.

Ваш обед должен состоять из ста пятидесяти граммов салата из свежей капусты, яблока и моркови, порции борща.

Помимо борща нужно также съесть сто пятьдесят граммов жареной курицы, сто граммов отварного картофеля. После еды можете выпить минеральной воды или чашку чая с сахарозаменителем.

На полдник побалуйте себя ста пятьюдесятью граммами сладких яблок. Ужин должен состоять из яичного омлета с ветчиной (тридцать граммов ветчины, два куриных яйца), ста пятидесяти граммов салата из помидоров и стакана чая с сахарозаменителем.

Разумеется, что данное меню можно корректировать, подстраивая его под свои предпочтения.

Не забывайте также включать в рацион каши. Они очень полезны для желудочно-кишечного тракта.

Обязательно ешьте супы. Суп – это отличное диетическое блюдо. Супы быстро насыщают, дарят нам чувство сытости на достаточно длительное время, но при этом обладают сравнительно невысокой калорийностью. Для того чтобы ваше питание было действительно здоровым и правильным, необходимо соблюдать и некоторые ограничения. Так, например, пожилым людям рекомендуется ограничить потребление жиров, особенно животного происхождения. Отдавайте свое предпочтение растительным маслам. Но и их количество в рационе нужно ограничивать. Дневная норма растительного масла составляет двадцать - двадцать пять граммов. Следует также ограничивать количество сладкого и выпечки в рационе. А вот на маложирные молочные продукты, фрукты и овощи необходимо налегать. Многие люди пренебрежительно относятся к ягодам, забывая включать их в свой рацион. А, между прочим, они очень даже полезны.

Особенно много пользы вы получите, употребляя клубнику, голубику, чернику, клюкву. Клюква, если верить данным американских ученых, помимо всеми любимого витамина С, содержит еще и природные антиоксиданты, которые тормозят процессы старения в организме. Кроме того, клюква нормализует уровень «плохого» холестерина в крови, препятствует образованию тромбов, улучшает работу печени и мочевыводящих путей.

Специалисты также напоминают, что с возрастом в организме снижается процентное содержание воды, чувство жажды заметно уменьшается. Именно поэтому необходимо следить за тем, сколько вы пьете. В течение дня вы должны выпивать около полутора литров жидкости. Этого объема жидкости будет достаточно для того, чтобы поддерживать нормальное функционирования всех органов и систем, но при этом вы не дадите лишнюю нагрузку на почки и сердце.

Обезвоживание организма может стать причиной головных болей, вялости, быстрой утомляемости.

Но старайтесь пить в первой половине дня. А вот перед сном от жидкости лучше отказаться.

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