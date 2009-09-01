Сколько комнат нужно для здоровья

Где человеку комфортнее жить: в многоквартирном доме или в коттедже, на первом этаже или на 20-м? И сколько квадратных метров ему нужно для счастья?

Сегодняшние социальные нормы - 33 кв. м на одинокого жителя, 42 кв. м - на двоих, а для семьи из трех и более человек - по 18 кв. м на нос. Но количество метров на душу населения квартиры - это далеко не абсолютный показатель комфорта. Конечно, неприятно жить друг у друга на голове, но исследования показывают: теснота сама по себе не оказывает ни плохого, ни хорошего влияния, имеет значение то, с кем вы эту тесноту "делите", то есть взаимоотношения с окружающими вас людьми.

Субъективное ощущение нехватки жизненного пространства может возникнуть и на большой площади, здесь многое зависит от характера, темперамента и даже от этнокультурных традиций. Например, у кочевников, привыкших к огромным безлюдным просторам вокруг, была поговорка: "Моему глазу больно, когда я вижу чужую юрту".

Психологи считают, что мы совершаем ошибку, устраивая в самой просторной комнате гостиную. Именно туда ставится удобная мягкая мебель и домашний кинотеатр, и вокруг этого центра (как раньше - вокруг очага) вращается вся жизнь в квартире. При такой модели семейной "вселенной" неудивительно, что все (а главное - дети) практически "живут" перед телевизором. А ведь самое большое помещение лучше как раз превратить в детскую: именно дети проводят дома больше всего времени, к тому же, им действительно необходимо пространство для игр и движения.

Планируя счастливую жизнь в новой квартире, мы обычно не представляем себе возможных будущих конфликтов, но, к сожалению, они неизбежны. Один из главных символов семейного конфликта - закрытая дверь. Но, может быть, если у вашего домочадца нет своей комнаты (а значит, возможности гордо удалиться, захлопнув дверь), то не будет и раздоров в семье?

Психологи утверждают: как раз наоборот. Во всем мире сейчас наблюдается тенденция к разделению общеквартирного пространства на индивидуальные зоны. Этот процесс называют "персонализацией жилья". К организации своего личного уголка в квартире стремится не каждый член семьи, а только тот, кто ощущает себя субъектом. Например, молодая мама с малышом или дети с небольшой разницей в возрасте могут мирно уживаться в одной комнате, пока один из них не почувствует, что ему необходимо индивидуальное пространство.

Возможность обособления, самоизоляции в квартире каждого, кто этого хочет - ключ к хорошей погоде в доме. Исследования показывают, что желание иметь свой уголок свойственно всем людям, независимо от их шкалы жизненных ценностей, темперамента и пола (правда, женщины обычно более успешно находят возможность уединиться в квартире). Как ни странно, чем больше в доме таких персонализированных мест, тем больше времени члены семьи общаются друг с другом.

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