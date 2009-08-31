В Украине массово отказываются от прививок детям

В Министерстве здравоохранения Украины обеспокоены тем, что в отдельных регионах процент отказов от определенных видов прививок для детей доходит до 40%. Об этом шла речь сегодня во время пресс-конференции в Минздраве, посвященной состоянию иммунопрофилактики в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Как отмечалось на пресс-конференции, в соответствии с приказом Минздрава Украины №48 от 3 февраля 2006 года ”О порядке проведения профилактических прививок в Украине и контроле качества и обращения медицинских иммунобиологических препаратов”, определены десять инфекций, против которых прививки в Украине являются обязательными, а именно: против туберкулеза, гепатита В, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, паротита, краснухи, полиомиелита и гемофильной инфекции.

Все вакцины, включенные в национальный календарь профилактических прививок, закупаются централизовано за средства Государственного бюджета. Основу закупки вакцин составляют иммунопрепараты иностранного производства, поскольку украинских аналогов этих вакцин нет. На сегодня прививка одного ребенка в возрасте до года стоит государству 790,9 грн.

В пределах определенного Минфином финансирования на 2009 год на закупку иммунопрепаратов Министерством здравоохранения закуплено 14 вакцин на общую сумму 237 млн. 547 тыс. 139,22 грн.

“Анализируя процент охватывания прививками детей первого года жизни за первое полугодие 2009 года в целом по Украине, который по разным инфекциям составляет от 29,9% (против гепатита В) до 49,6% (против туберкулеза), можно констатировать, что он ниже прошлогодних показателей. Также необходимо отметить, что по отдельным регионам процент отказов от определенных видов прививок доходит до 40%”, - сообщает пресс-служба министерства.В Украине

При этом в Минздраве замечают, что в результате отказа от прививок затраты государства растут. Их можно разделить на три основных направления: расходы на лечение у детей инфекционных болезней, которые можно было предотвратить прививками; расходы на детей, получивших инвалидность в результате перенесенного инфекционного заболевания (часто пожизненную); расходы на борьбу с распространением инфекционных заболеваний в стране в результате их массового распространения (противоэпидемические мероприятия).