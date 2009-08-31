Погода на 1 сентября

1 сентября на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. В южной части, Сумской, большинстве центральных и восточных областей пройдет кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков. Ночью и утром в западных областях отдельные туманы. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, в западных областях местами 6-9°; днем 20-25°, на востоке 24-29°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 12-17°.

В Киевской области сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 10-15°, днем 20-25°. По г. Киеву температура ночью 10-12°, днем 21-23°.

31 августа температура воды в Черном и Азовском морях 22-24°, в Днепре возле Киева 20°.