Использование вакцины «Пентаксим» безопасно - Минздрав Украины

В Министерстве здравоохранения Украины убеждают, что использование вакцины «Пентаксим» безопасно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, с 2003 года в Украине «Пентаксимом» было вакцинировано 490 тысяч 244 ребенка. При использовании вакцины в 2008 году частота послевакцинальных местных реакций составляла 0,6% (из них сильных – 0,002%) и общих - 0,5% (из них сильных – 0,02%). За первое полугодие 2009 года вакцинированы 320 тыс. 013 детей, у которых местные послевакцинальные реакции составляли 0,5%, общие – 0,4%. В министерстве подчеркивают, что отмеченные показатели послевакцинальных реакций не превышают показателей качества, утвержденных нормативной базой Украины.

В 2008 году предложена вакцинация детей в три месяца вакциной “Пентаксим”, в 2009 г. – в три и четыре месяца, в соответствии с Календарем профпрививок.

Минздрав подчеркивает, что мировой опыт применения подобных вакцин подтверждает их достаточно высокую иммуногенность и значительно меньшую реактогенность, по сравнению с препаратами с цельноклеточным коклюшным компонентом. Эффективность и безопасность вакцины подтверждена при проведении клинических исследований в таких развитых странах мира, как Франция, Бельгия, Англия. Также в Минздраве отмечают, что производство вакцины отвечает международным стандартам, она имеет Европейский сертификат GMP.

В министерстве сообщили, что вакцина «Пентаксим» применяется с 1997 г. в Швеции, с 1998 г. – во Франции. За все время было распространено 76 млн. доз препарата. Он зарегистрирован в 92 странах мира, в том числе в 25 странах европейской экономической зоны.

Вакцина «Пентаксим» принадлежит к современным педиатрическим комбинированным вакцинам, содержащим бесклеточный коклюшный компонент. Его использование для вакцинации детей существенно уменьшает риск таких поствакцинальных реакций, как лихорадка, тревожность, нарушение сна, снижения аппетита, боль, покраснение и уплотнение в месте инъекций, что обусловило их использование в качестве стандарта для массовой иммунизации детей в развитых странах мира, таких как США, Канада, страны ЕС, Япония, страны Скандинавии, Австралия и др.

В соответствии с современными научными данными, вакцинация не связана с синдромом внезапной детской смерти (СВДС), отметили в Минздраве. За время применения вакцины «Пентаксим» случаи СВДС не зарегистрированы.

Как сообщал УНИАН, 17 августа 2009 года 4-месячный младенец из села Бахмутское (Артемовский район Донецкой области) умер в Донецкой детской горбольнице №1. 14 августа ребенок получил вторую прививку вакциной «Пентаксим» (с.D2213) производства Франции. Первую прививку ребенок также получил вакциной «Пентаксим» этой же серии – 10 июля, и реакции на введение вакцины не было.

Проведенное медицинское расследование засвидетельствовало, что причиной смерти ребенка стали отек легких, двустороннее очаговое воспаление легких неустановленной этиологии. По предварительному заключению комиссии, болезнь и смерть ребенка связаны с вакцинацией лишь по времени.

18 августа прокурором Артемовского района по факту смерти младенца было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.140 Уголовного кодекса Украины «ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником».

26 августа глава специальной комиссии Министерства здравоохранения Украины из расследования причин смерти ребенка Федор ЛАПИЙ сообщил, что вакцинация не была причиной смерти четырехмесячного младенца в Донецкой области. Он отметил, что рассматривались все причины, которые могли повлечь смерть ребенка. “В настоящее время еще обсуждаются вопросы в отношении других состояний, которые могли бы обусловить смерть. Есть врачебная тайна, и то, что говорится родителям как законным представителям ребенка, не могут знать все. О том, что произошло с ребенком, я не имею права рассказывать”, – отметил Ф.ЛАПИЙ.

По его словам, комиссия не обнаружила никаких нарушений в хранении или в качестве вакцины.