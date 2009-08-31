Сумщина: мужчина выпил серную кислоту вместо водки

В селе Юрьевка Конотопского района Сумской области в больницу попали двое мужчин, один из которых выпил серную кислоту, а второй – раствор уксуса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Сумской области, один из них, перепутавший водку с серной кислотой, получил тяжелый ожог пищевода.

Его односельчанин проходит лечение с диагнозом «химический ожог I-II степени слизистой полости рта и пищевода» после того, как вместо спиртного напитка выпил раствор уксуса.