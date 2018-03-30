Фонд Рината Ахметова “Развитие Украины” провел пресс-тур, посвященный проблеме туберкулеза в пенитенциарной системе

27 августа Благотворительный фонд Рината Ахметова “Раз витие Украины” совместно с Государственным департаментом Украины по вопросам исполнения наказаний провел пресс-тур посвященный проблеме заболевания туберкулезом в пенитенциарной системе Украины. Событие состоялось в рамках созданного фондом Клуба социальной журналистики.

Благодаря внедрению мероприятий по противодействию туберкулезу, количество заражений в учреждениях криминально-исполнительной службы уменьшилось в 5 раз за последние 10 лет, а за 6 месяцев в 2009 г. осталась на предыдущем уровне по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. (в 2009 г. – показатель заболеваемости – 535,5 человек на 100 тыс. населения, в 2008 г. – 540,5 человек).

В 2008 г. в следственных изоляторах находилось 2257 лиц, больных туберкулезом, 168 из них заболели во время пребывания в СИЗО.

Результатом проверок следственных изоляторов всех регионов Украины, которые утверждены соответствующими главными государственными санитарными врачами территориальных органов здравоохранения, свидетельствуют о том, что все временные инфекционные изоляторы созданы с нарушением противоэпидемических требований, которое приводит к нарушению противоэпидемического режима и распространения туберкулеза среди других заключенных, персоналу учреждений, работников следствия, прокуратуры, адвокатов и населения в целом.

Фото Александра Синицы/УНИАН