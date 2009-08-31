В Житомире передали инвалидам 26 инвалидных колясок

В рамках городской программы социальной защиты населения «Турбота» подопечные Житомирского городского территориального центра обслуживания пенсионеров и одиноких натрудоспособных граждан получили средства передвижения и реабилитации, в частности 26 инвалидных колясок, костыли и ходунки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

По словам заместителя житомирского городского председателя Игоря ГУНДИЧА, инвалидам города «вручены не роскошные подарки, а вещи, которые помогут этим людям с ограниченными возможностями лучше чувствовать себя в обществе».

«Инвалидные коляски переданы тем, кто сейчас нуждается в них больше всего», - сказал заместитель житомирского городского председателя».

И.ГУНДИЧ рассказал, что также в рамках упомянутой программы в Житомире продолжается начатое по инициативе руководства горсовета предоставление бесплатных обедов, продуктов питания, одежды и бесплатных услуг парикмахерских для малообеспеченных граждан. «Такими услугами уже воспользовалась около тысячи жителей города упомянутой категории», - добавил он.

В целом на учете в Житомирском городском территориальном центре обслуживания пенсионеров и одиноких нетрудоспособных граждан находится свыше 2 тыс. человек.