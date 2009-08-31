Дыня успокаивает нервы

Дыня заменит изысканный десерт и быстро утолит голод. Но в отличие от вредных сладостей, она улучшит пищеварение.

При этом полезная дыня должна быть по-настоящему зрелой. При выборе дыни надо обратить внимание на хвостик, чтобы он был полностью высушен. Также приглядеться и к сеточке на кожуре: когда она широкая, дыня, как правило, не очень сладкая.

Сочная, сахарная мякоть богата полезными веществами. Всего 150 г дыни дает организму суточную норму фолиевой кислоты. А если есть дыню регулярно, то сон станет крепче, исчезнет нервозность, ведь в дыне содержится много магния, который помогает в стабилизации проведения нервного импульса.

Дынная клетчатка очень нежная. Она улучшает работу кишечника, а также помогает собирать все токсичные вещества, находящиеся в желудочно-кишечном тракте.

Из-за клетчатки врачи рекомендуют есть дыню отдельно от других продуктов. Но исключения возможны: например, универсальные соус из дыни. Надо срезать мякоть дыни, натереть на терке и смешать со сметаной. Посолить, добавить красный перец чили и немного лимонного сока. Такой соус придаст нежный вкусовой оттенок любому мясу, а кроме того, с дынной заправкой тяжелая пища усвоится лучше и быстрее.

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