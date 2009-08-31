Возможные последствия аборта

После операции по искусственному прерыванию беременности можно ожидать ряда негативных последствий, одним из них являются признаки остаточной плодной ткани, правда, такое может произойти и после родов, и после самопроизвольного выкидыша.

В этом случае женщина начинает испытывать болезненные ощущения в области живота, спины, органов малого таза, можно ожидать появление обильных и продолжительных кровотечений, которые могут стать причиной шока.

По этой причине следует внимательно следить за сопутствующей симптоматикой, которая может выражаться в быстром пульсе, излишней потливости, липкости кожи, головокружениях, обморочных состояниях.

При проведении тазового обследования можно определить увеличение матки, при этом она мягкая и болезненная.

А в наружном зеве (цервикальном канале) можно увидеть ткань.

Инфицирование организма зачастую сопровождается признаками наличия остаточной плодной ткани в матке, которая представляет собой плодородную почву для развития и роста числа бактерий.

Следует отметить, что при проведении вакуум-аспирации такие осложнения наблюдаются крайне редко, чего не скажешь про состояния после самопроизвольных и нелегальных абортов.

Хоть и при вакуум-аспирации, в достаточно редких случаях, но может развиться накопление сгустков крови в полости матки, что приводит к усилению болей, которые заявляют о себе уже в течение первых часов после прерывания беременности.

При обследовании обнаруживается увеличение, напряжение, болезненность матки, но кровотечения в этом случае отсутствуют вовсе или же довольно они незначительны.

В таких случаях остаточная ткань или сгустки крови удаляются посредством проведения вакуум-аспирации или кюретажа, а в целях поддержания мышечного тонуса матки, ее способности изгонять остатки и сгустки крови, женщине вводят специальные медицинские препараты на основе окситоцина.

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