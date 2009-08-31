В Донецкой области за полгода усыновлено 269 детей-сирот
10:07, 31 августа 2009Страна
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Взяли под опеку 702 ребенка
В Донецкой области за первое полугодие 2009 года усыновлено 269 детей-сирот, что на 4,7% больше, чем было усыновлено за аналогичный период прошлого 2008 года.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого областного совета.
Согласно сообщению, из всех усыновленных детей граждане Украины взяли под опеку 702 ребенка.
Также за этот период в регионе были созданы 19 приемных семей, в которых воспитываются 42 ребенка.
Кроме того, открылся детский дом семейного типа в городе Донецке, в который устроено 14 детей.
В пресс-службе отметили, что всего в области в настоящее время действуют 16 детских домов семейного типа и 213 приемных семей, в которых воспитываются 430 детей-сирот.
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