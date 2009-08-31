Неуверенность в работе вредит здоровью

Нестабильность рынка труда и отсутствие гарантий на рабочую занятость представляют собой серьёзные угрозы для здоровья населения, в соответствии с новым исследованием Университета Мичигана и Калифорнийского университета /США/.

Эксперты использовали многолетние данные из двух национальных репрезентативных выборок, включавших свыше 1 тыс. 700 человек, с целью определить воздействие на здоровье граждан трудностей на рынке вакансий, отдельно от случаев фактического увольнения. Как утверждается в обзоре, в последнее время драматические изменения на рынке труда ослабили связь между работодателями и соискателями и привели к серьёзному ухудшению здоровья работников – даже в большей степени, чем курение или диагностированная гипертония.

Чувство нестабильности работы люди оценивали самостоятельно, отвечая на вопросы: "Какова вероятность того, что в течение ближайших лет вы неожиданно потеряете эту работу?" или "Если вы хотите продолжать работать на вашем нынешнем месте, каковы шансы, что вы сможете сохранить эту работу в следующие два года?". Подсчитано, что, по меньшей мере, 18% опрошенных сотрудников сомневаются в возможности остаться на своём нынешнем рабочем месте, а 5% постоянно испытывают тревогу по этой причине. Для более точной корректировки результатов медики рассматривали признаки пессимизма, негативного настроения, невроза, а также обратили внимание на такие факторы как семейное положение, образование и характеристики работы.

Специалисты были удивлены, что высокие уровни неуверенности в трудовой занятости более тесно связаны со здоровьем, чем безработица или потеря рабочего места. Психологи выявили целый ряд причин данной ассоциации: это и неопределённость в будущем, неспособность к принятию решений, отсутствие организованности рабочих обязанностей и поддержки со стороны начальника и коллег.

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