Кремлевская диета провоцирует инсульт

Диета диете рознь. Некоторые из них мало того, что бессильны помочь сбросить вес, могут даже спровоцировать поражение артерий, а затем инфаркт и инсульт.

Низкоуглеводные диеты, такие как "кремлевская" или диета Аткинса, основанные на потреблении преимущественно мяса, рыбы и сыра в ущерб мучным продуктам, кондитерским изделиям, крупам, стали чрезвычайно популярными в последние годы. Однако их долгосрочные эффекты были практически не изучены.

Заинтересованные сообщениями о многочисленных инфарктах у приверженцев таких диет, исследователи из Гарвардского университета провели эксперимент на лабораторных мышах. Одна группа животных питалась обычным полноценным по составу кормом, вторая получала пищу, богатую жирами, а третья - низкоуглеводную диету с высоким содержанием белка.

По прошествии 12 недель оказалось, что низкоуглеводная диета снизила массу мышей, никак не повлияла на содержание холестерина в крови, однако на 15 процентов увеличила атеросклеротическое поражение артерий по сравнению с обычной пищей. У мышей, вкушавших жирную пищу, атеросклеротические бляшки увеличились на девять процентов.

Причины такого эффекта низкоуглеводных диет пока неясны. Однако медики подчеркивают - можно уверенно утверждать, что полноценное питание умеренными порциями в сочетании с достаточной физической активностью является наилучшей рекомендацией для большинства людей.

Заведующий кафедрой гастроэнтерологии и нутрициологии Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО) Юрий Мараховский считает: не существует какого-то оптимального, подходящего всем способа похудеть. Кроме того, худеть врачи рекомендуют с интенсивностью не более 1,5 килограмма в месяц. Если процесс идет скорее, жди, что порвется в слабом месте, то есть обострятся хронические болезни либо появятся те, что "дремали".

Существует 17 вариантов разгрузочных диет. Хотя они ничем существенно не отличаются, при сбрасывании веса всегда есть группа лиц, для которых одна диета более эффективна, чем другая. Для одного подойдет низкожировая, для другого - высокобелковая. Это связано с тем, что мы отличаемся друг от друга обменом веществ.

Для всех единым остается правило: самому худеть рискованно. Подходить к вопросу подсчета калорий и уровню физической нагрузки нужно только индивидуально. При этом для многих остается загадкой, к кому обращаться в случае необходимости корректировать вес, поскольку в Беларуси существует проблема доступности помощи диетологов. У нас не готовят специалистов по питанию. И все же медики рекомендуют до того, как сесть на диету, прийти за консультацией хотя бы к терапевту.

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