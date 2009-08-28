На Черкащине увеличилось количество вредных веществ

В январе-июне 2009 года с предприятий Черкасской области в атмосферу попало 27,3 тысячи тонн загрязняющих и вредных веществ, что на 30% больше соответствующего периода прошлого года.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Черкасской области, из общего количества вредных выбросов 5,1 тыс. тонн (18,8%) составляют метан (5018 тонн) и оксид азота (109 тонн), которые принадлежат к парниковым газам. Кроме этих веществ, в атмосферу поступило 1,4 млн. тонн диоксида углерода, который также влияет на смену климата.

В январе-июне больше всего вредных веществ и парниковых газов поступило атмосферу от предприятий Черкасс и Каневского района - 17487,1 тонн и 2164 тонн соответственно, что на 61,5% и 204,3% больше соответствующего периода прошлого года.