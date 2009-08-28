Чувство безысходности увеличивает риск инсульта

Исследователи из США установили, что женщины, испытывающие чувство безысходности, более предрасположены к инсульту, чем их сверстницы, склонные к оптимизму. О результатах работы специалистов Медицинской школы Университета Миннесоты (University of Minnesota Medical School) сообщает The Examiner.

Для участия в исследовании были отобраны 559 женщин, средний возраст которых составлял 50 лет. Клинические признаки заболеваний сердечно-сосудистой системы, такие как повышенное артериальное давление, у испытуемых отсутствовали.

Ученые задавали участницам исследования вопросы, касающиеся планов на будущее и целей в жизни, чтобы дать количественную оценку чувства безысходности. Исследователи также оценивали уровень депрессии у женщин по специальной шкале. Кроме того, испытуемым проводили ультразвуковое исследование артерий шеи, чтобы установить наличие атеросклеротических изменений.

В ходе исследования было установлено, что у женщин с сильным чувством безысходности стенки сосудов шеи в среднем были толще на 0,02 миллиметра, чем у более оптимистичных участниц исследования (в норме толщина стенки сонной артерии у женщин не превышает 0,86 миллиметра).

По словам сотрудницы Медицинской школы Университета Миннесоты Сюзан Эверсон-Роуз (Susan Everson-Rose), атеросклеротические утолщения стенок артерий являются предвестниками инсульта. Исследовательница добавила, что повышенный риск инсульта сохранялся у отчаявшихся женщин даже с учетом таких факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, как возраст, раса, доход, а также наличие депрессии.

medportal.ru