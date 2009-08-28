Погода на выходные

Завтра ночью на севере Левобережья, в центральных, Одесской и Николаевской областях местами ожидается небольшой дождь, гроза, во второй половине дня на крайнем западе кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град; на остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во второй половине дня на крайнем западе местами порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей 18-20°, днем 25-30°, на юге и Закарпатье до 32°, в восточной части 23-28°.

В Киевской области в субботу осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 25-27°.