Запах свежескошенной травы снимает стресс

В свежескошенной траве обнаружены вещества, действующие на определенные отделы мозга, вызывая чувство благополучия и расслабления, сообщили австралийские ученые.

Этот запах эффективен в борьбе со стрессом, добавили исследователи. На основе этих веществ они создали фармакологически активный ароматизатор, сообщает Telegraph.

Идея создания такого ароматизатора пришла Нику Лавидису из Университета Куинсленда в Брисбене во время путешествия в американский Национальный парк Йосемити.

Исследования, проведенные Лавидисом с коллегами, показали, что химические вещества из свежескошенной травы напрямую влияют на миндалину и гиппокамп – структуры мозга, ответственные за формирование эмоций и регуляцию поведения в стрессовых ситуациях.

При хроническом стрессе в гиппокампе уменьшается количество связей между нервными клетками, что приводит к нарушениям памяти.

На основе трех веществ, выделяющихся при срезании газонной травы, ученые создали ароматизатор, получивший название Serenascent. Процесс его разработки занял семь лет. Эксперименты на мышах показали, что запах этого ароматизатора предотвращает вызванное хроническим стрессом повреждение гиппокампа, рассказали ученые.

Как пишет издание, в течение ближайшего месяца начнется промышленное производство Serenascent в виде аэрозоля для помещений и постельного белья. Цена одного флакона составит около 4 фунтов стерлингов (примерно 6 долларов).

Lenta.ru