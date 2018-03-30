Почему пищу нужно долго жевать?

Индийские йоги и тибетские ламы еще в древности рекомендовали: жидкую пищу жевать, а твердую - пить.

Придерживаясь такого девиза, пищу нужно долго жевать, даже молоко, соки, компоты пережевывать не менее 30 раз, а твердую пищу - не менее 70-100 раз. Твердую пищу жевать до тех пор, пока не станет жидкой.

В случае поспешной еды центр насыщенности не успевает включиться в процесс. Для этого нужно 25-30 мин. Сколько бы вы не съели за это время, ощущение насыщенности придет позже. Чем дольше пережевывается еда, тем меньше ее нужно для достижения ощущения насыщенности.

Активное долговременное жевание пищи улучшает кровообращение головного, оздоровляет носоглотку и десна, защищает зубы от кариеса, (слюна нейтрализует кислоты и сахар пищи). А самое главное - в ротовой полости в достаточной степени осуществляется первый этап пищеварения: слюна обволакивает маленькие частицы пищи, и под действием ее фермента птиалина полисахариди распадаются на дисахариды. Дисахариды в тонкой кишке легко распадаются на моносахариды (глюкоза, фруктоза).

Хорошо разжеванные белковые и жировые частицы пищи более эффективно расщепятся в пищеварительном тракте под действием ферментов на аминокислоты и жирные кислоты. При этом все составляющие пищи лучше усвоятся организмом, и пойдет меньше в шлаки.

Метод долговременного жевания пищи пропагандировал американский физиолог Х.Флетчер в начале прошлого века. В 44-летнем возрасте у него был ряд заболеваний: избыточная масса тела, болезни сердца и сосудов, болел желудок.

Он перешел на метод долговременного жевания пищи. Когда жевал еду более чем 100 раз, то заметил, что она, максимально насыщена слюной, незаметно исчезала из ротовой полости. Он удивился, что ему хватало в 3 раза меньше еды, чем раньше. За некоторое время у него нормализовалась масса тела, исчезли заболевания. Он ежедневно начал заниматься физическими упражнениями и, как в юности, стал спортивного телосложения.

Х.Флетчер в американской военной академии повел убедительный опыт, в котором принимали участие 2 группы людей: тучные офицеры и худые солдаты. Рацион питания для всех был одинаковым. Х.Флетчер следил за тем, чтобы они долго жевали пищу. Только благодаря долговременному жеванию пищи офицеры похудели, а солдаты поправились.

Последователем этого метода был американский миллионер Джон Д.Рокфеллер, доживший до 98 лет.

В последние годы в Англии появились клубы долговременного жевания пищи, о чем извещалось в СМИ.

Особенно рекомендуется придерживаться метода долговременного жевания пищи людям с заболеванием пищеварительного тракта и людям старшего возраста. Однако, молодым и здоровым этот метод будет полезным.

Специалисты утверждают: пережуйте пищу 50 раз, и желудок не будет болеть, а пережуете 100 раз - проживете 100 лет.

Конечно, кроме рационального питания и правильного жевания пищи для здоровья нужны и физические упражнения, в частности, способствующие лучшему пищеварению и улучшению функции внутренних органов. В частности рекомендуются 2 упражнения, которые можно выполнять летом сразу после сна натощак:

1. Лежа на спине, ладонями массажировать живот: 42 круга за часовой стрелкой и 42-против. Достигнув ладонями верхнего участка живота, поставить их ребром и внутренности оттискивать вниз, а достигнув ладонями нижнего участка, оттискивать внутренности доверху. Это упражнение помогает избавиться от запора, колита, массажируются внутренние органы, в результате чего улучшается кровообращение в них и их функции.

2. Лежа на спине, вдыхать носом и при этом как можно сильнее надуть живот. Дальше вдвое дольше выдыхать через рот (губы сложены трубкой) со звуком фу, фу, фу... При этом передняя стенка живота втягивается к позвоночнику.

Таких вдохов-выдохов сделать 22 или 42.

Выполнение этого упражнения, кроме улучшения деятельности внутренних органов, помогает в лечении бронхита, астмы, стенокардии. Тучные люди, выполняя это упражнение ежедневно, тощают.