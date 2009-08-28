Чем полезна мята?

Ну кто из нас не знаком с таким растением, как мята, а его запах просто завораживает.

А ведь о целебных свойствах мяты известно еще со времен Гиппократа и Парацельса.

Хочется рассказать о мяте перечной, которая получила свое распространение в семнадцатом веке в Англии, а еще ее называли травой Афродиты, ведь древние греки разводили ее перед каждым домом, используя, например, для натирки ног, при отправлении на пир, а Плиний носил венок из этого растения, чтобы не утратить остроты мысли и сохранить работоспособность.

В Древнем Риме мяту использовали при приготовлении соусов, а римлянки перебивали мятой запах алкоголя.

Выращивалась она для получения масла и ментола для аптечных нужд. Собирать мяту следует в начале бутонизации и цветения с июля по сентябрь. Эфирное масло растения содержит до 65-80% ментола, который рефлекторно расширяет сосуды сердца, легких и головного мозга.

Растение обладает широким спектром фармакологической активности, такими как привовоспалительное, противомикробное, спазмалитическое, сосудорасширяющее, желчегонное, мочегонное, болеутоляющее, слабительное, вяжущее, потогонное, кровоостанавливающее, обволакивающее и другие, оказывает рефлекторное коронарорасширяющее действие.

Препараты из листьев мяты перечной усиливают секрецию пищеварительных желез, усиливают аппетит, повышают желчеотделение, оказывают спазмолитическое действие, снижая тонус гладкой мускулатуры кишечника, желче- и мочевыводящих путей.

В виде настоя применяют листья и соцветия мяты при неврозах, стенокардии, бессоннице, кашле, заболеваниях верхних дыхательных путей и спазмах желудочно-кишечного тракта.

Настойки применяются наружно для растираний при мигренях, головных болях, воспалениях кожи, используется мята и для ингаляций при воспалении слизистой оболочки носоглотки.

Настой из листьев мяты можно приготовить следующим образом: половину столовой ложки листьев заливают одним стаканом горячей кипяченой воды и нагревают на водяной бане пятнадцать минут при частом помешивании. Затем сорок пять минут охлаждают, процеживают, остатки отжимают и доводят до первоначального объема кипяченой водой. Настой можно хранить не более двух суток в темном прохладном месте.

Принимают настой в теплом виде по половине или третьей части стакана, два-три раза в день за пятнадцать минут до еды, в качестве успокаивающего, спазмолитического и желчегонного средства.

Из мяты можно приготовить вкусный квас сосудорасширяющего и тонизирующего действия.

Положите в трехлитровую банку размятых ржаных сухарей и настаивайте четыре часа, затем слейте жидкость, добавьте пять-шесть столовых ложек мяты, стакан сахара и немного дрожжей. Через десять-двенадцать часов процедите и разлейте по бутылкам, добавив в каждую по три-четыре изюминки или ягодке клюквы, через два дня можете пить, квас готов.

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