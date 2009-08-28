В Израиле от гриппа H1N1 умерла россиянка

Гражданка России скончалась в Израиле от нового гриппа H1N1. Об этом сообщил РИА «Новости» генеральный консул РФ в Хайфе Игорь ПОПОВ. Информацию подтвердил пресс-секретарь клиники "Рамбам" Давид РАТНЕР.

Женщина стала первой из граждан РФ, умершей от нового гриппа.

Организм россиянки был ослаблен тяжелым хроническим заболеванием – она страдала злокачественной опухолью (какой именно, не уточняется). В Израиле она проходила лечение по поводу этой болезни.

Для женщины это был пятый курс противоопухолевой терапии, что сильно ослабило ее иммунитет, понизив сопротивляемость организма перед гриппозной инфекцией. Сочетание двух тяжелых заболеваний привело к смерти россиянки.

"Поскольку установлено, что на момент кончины она была больна "свиным гриппом", министерство здравоохранения решило включить ее в список жертв этого заболевания", - пояснил Д.РАТНЕР. По его словам, женщина, скорее всего, заразилась гриппом вне страны.

На данный момент в Израиле от нового штамма гриппа H1N1 умерли 16 человек. По состоянию на 27 августа во всем мире зафиксировано 255 тыс. 716 случаев этой инфекции, 2 тыс. 627 из них привели к летальному исходу.