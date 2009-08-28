Президент примет участие в посвящении в студенты медуниверситета

09:00, 28 августа 2009
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Будут транслировать в эфире

Сегодня в 10.30 Президент Украины Виктора ЮЩЕНКО примет участие в торжественном собрании, посвященном посвящению первокурсников Национального медицинского университета имени Богомольца в студенты.

Как сообщает официальный сайт Президента, мероприятие состоится во дворце «Украина» и будет транслироваться в эфире Национальной телекомпании и Национальной радиокомпании Украины и Всемирной службы «УТР».

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