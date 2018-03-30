Решение городских властей: в школах Киева ищут макропенис

Столичные власти обязали всех без исключения школьников пройти медицинское обследование... Но сам процесс организовали – как всегда...

Администрация Киева в который раз отличилась, “заботясь” о здоровье детей... Напуганная случаями смертей в школах Украины, она затеяла кампанейщину, пытаясь показать себя поборником детского здоровья.

Буквально за неделю до начала учебного года случайно узнала, что для того, чтобы мои дочки – третье- и пятиклассница – пошли в школу, необходимо пройти медицинское обследование в поликлинике по месту жительства. При этом “родительская почта” передала, что 1 сентября в школу можно приходить, а уже на следующие занятия без медицинского вердикта – пусть ребенок и не суется.

Поскольку, к счастью, я не безработная, то появился вопрос: как умудриться за несколько дней оббежать врачебные кабинеты, расписание работы которых отнюдь не рассчитано на работающих родителей? Попробуйте объяснить руководству, почему оно должно отпускать вас к педиатру, у которого прием, скажем, в среду с 12.30 до 15.30.

То, что я увидела в детской поликлинике Дарницкого района столицы, было похоже на фильм ужасов. Возле кабинетов педиатров по меньшей мере по 15 душ. Здесь и школьники, и родители с малышами, которых оформляют в детсад, и реально больные дети... Представляете себе этот рассадник для всевозможных инфекционных возбудителей?

После нескольких часов стояния в очередях наименьшие недоразумения между людьми выливаются в крики, ссоры, потому что все стоят намертво: ведь если сегодня не пройдешь в нужный кабинет, то завтра опять придется отпрашиваться с работы и начинать все по новой.

Наблюдала такую сцену. В кабинете педиатра – мама с ребенком на приеме, а в это время здесь заглядывает женщина, пытаясь что-то спросить у врача, и в ответ слышит: “Выйдите к чертовой матери”.

Педиатров с копеечным окладом, с довольно значительными нагрузками тоже поставили в нелегкую ситуацию. Они стали заложниками безголовости киевской власти, которая решение приняла, но ничего не сделала для того, чтобы организовать процесс.

Как объяснили мне в управлении образования Дарницкой районной государственной администрации, приказ об обязательном прохождении медицинского осмотра учениками учебных заведений издан Главным управлениям образования и науки КГГА. И связано это с тем, что в стране были случаи, когда дети умирали в школе на уроках физкультуры. Специалист объяснила, что такие обследования не являются чем-то новым, поскольку соответствующее решение об их проведении правительство приняло много лет назад, “но поскольку не хватало педиатров, то и на обязательности не акцентировалось внимание”.

А разве сейчас педиатров стало хватать? У нас, скажем, уже больше двух лет нет участкового педиатра, поэтому нас с дочками каждый раз отправляют к кому-то другому...

Никакого информационного сообщения по поводу обязательного посещения врачей киевская власть сделать не додумалась. Это позволило бы хоть немного снизить напряжение. С другой стороны, решение об обследовании летом, когда многие врачи в отпусках, а дети разъезжаются на отдых, тоже, мягко говоря, не вершина мудрости.

Кстати, у педиатра “Листок обследования”, выданный в школе, был не просто раскритикован, а признан “не пригодным для осуществления записей”. Из “Листка обследования” никак не следовало, с какого специалиста начинать поход в поликлинику и насколько актуален для детей второго или третьего класса, скажем, пункт: “Половое развитие. Половые органы соответствуют возрасту, отставание в половом развитии, преждевременное половое развитие, makropenis; характер оволосения, сроки его появления; у девушек выяснить начало menarche”.

В поликлинике сказали выбросить этот листок и послали сделать ксерокопии “Листов профилактического осмотра детей” – с учетом разных возрастных категорий детей.

Но интересно, какой бурной фантазией нужно обладать, чтобы разработать листки, выданные в школе... Их же кто-то разрабатывал – не директоры же школы их придумывали. Представляете, вашему ребенку сделали запись на таком листке: “обнаружен макропенис”, или – “характер оволосения не отвечает норме”...

Поспешно сварганенные листки – это еще одно подтверждение того, что для обязательного обследования детей не приняли никаких организационных мер. Координация между управлениями здравоохранения и образования КГГА никоим образом “не соответствует норме”.

Депутат Киевского городского совета, секретарь постоянной комиссии по вопросам образования и науки Алексей Давиденко в интервью УНИАН заявил:

– Решение управления образования (об обязательном обследовании школьников) было абсолютно дилетантским, и принято оно только для того, чтобы спасти свою шкуру в случае какого-либо трагического случая, мол, мы документ выдали, и никакой вины за нами нет.

По словам Давиденко, нужная координация двух профильных управлений КГГА. Целесообразнее всего, считает он, организовать обследование детей в школах, как это, кстати, делалось в советские времена. Но для реализации такой идеи, как всегда, выяснилось, нет средств, и все проблемы были переложены на плечи родителей. Давиденко уточнил, что городские власти обязали пройти обследование не до 1 сентября, как говорят в некоторых школах, а до 1 октября.

– Если в какой-то школе 1 сентября откажутся принимать ребенка без справки об обследовании, то необходимо обратиться по телефону 279-67-67 в постоянную комиссию Киевсовета по вопросам образования, и мы будем с районо выяснять все эти вопросы”, – отметил депутат. Он также добавил, что его комиссия будет инициировать перенос конечного срока прохождения обследования на 1 ноября. По его мнению, обследования и в самом деле должны быть обязательными, особенно в Киеве, где заболеваемость детей достаточно высокой, но “не нужно делать из этого профанацию”. По его словам, нынешняя процедура обследования отрицает саму его суть.

– О каком качестве может идти речь, когда пятьдесят человек в очереди и врачи не знают, на какую стенку лезть, – сказал депутат Киевсовета.

Интересно, что в очередях среди родителей обсуждался “главный вопрос”: кому заплатить, чтобы все сделать без беготни по кабинетам. Разве ж не понятно, что при таком ажиотаже о реальном обследовании ребенка не может быть и речи. Оно превратилось в что-то типа прохождения техосмотра автомобиля...

Когда нам наконец удалось побывать у педиатра, и мы с листками-бегунками пошли по врачам – так называемым узким специалистам, – то там на нас ждал очередной сюрприз. Часть специалистов, которые, так сказать, в поликлинике в одном экземпляре, находятся в отпусках. Например, эндокринолога не будет до 1 сентября, психиатра – до 3 сентября. А к ЛОРу, гинекологу и еще ряду специалистов можно записаться лишь утром раз в неделю, чтобы попасть на прием лишь на будущей неделе.

А сдать анализы вы пробовали? Сегодня очередь достигла полсотни человек. А кабинет забора крови работает лишь один час утром. Кто не успел, приходите завтра...

Может, руководству управления образования КГГА попробовать постоять в таких очередях, и тогда бы они узнали, что такое образовательный процесс в столице?

Надежда Пришляк