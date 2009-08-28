Кому нельзя лакомиться арбузом

Плюсы арбуза при некоторых заболевания могут превратиться в огромные минусы. Так, есть арбузы категорически запрещается людям, страдающим нарушением оттока мочи (врожденные аномалии мочеполовой системы, аденома предстательной железы или послеоперационные спаечные процессы). Также из-за сильного мочегонного действия арбузы опасны для тех, у кого в организме имеются камни больших размеров. Под воздействием арбузного сока они могут, не растворившись до конца, тронуться с места. И тогда почечных коликов не избежать.

Арбуз противопоказан при колитах и поносах. А также очень осторожными нужно быть сердечникам, которые страдают задержкой жидкости в организме. Больным атеросклерозом не рекомендуется употреблять арбузное варенье и арбузный мёд.

Некоторые любят закусить арбузик кусочком-другим черного хлеба. Однако это может быть опасно для страдающих желудочно-кишечными заболеваниями. Такое закусывание может привести к обострениям болезни желудка или двенадцатиперстной кишки. Так что если заедать арбуз хлебом, то желательно белым. Да и вообще, сочетание арбуза и хлеба может привести к газообразованию в вашем организме.

Нельзя есть арбуз до еды или сразу после нее. Иначе можете получить проблемы с пищеварением. Арбуз едят отдельно от всего остального! Желательно за два часа до либо через два часа после основного приема пищи.