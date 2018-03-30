Первичная медико-санитарная помощь сегодня актуальнее, чем когда-либо - ВОЗ

ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ ПРИЗЫВАЕТ ВЕРНУТЬСЯ К КОНЦЕПЦИИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

В докладе о состоянии здравоохранения в мире критически оцениваются способы организации, финансирования и доставки медико-санитарной помощи в богатых и бедных странах мира. В докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщается о ряде неудач и недостатков, которые привели к опасной неуравновешенности между состоянием здоровья разных групп населения как внутри стран, так и между странами.

"В докладе о состоянии здравоохранения в мире изложены пути решения проблем несправедливости и неэффективности в здравоохранении, и приводимые в нем рекомендации необходимо учитывать, - заявила Генеральный директор ВОЗ Маргарет Чен на официальном представлении доклада. - Мир, который в значительной мере не уравновешен в вопросах здоровья, не может быть ни устойчивым, ни безопасным."

Доклад "Первичная медико-санитарная помощь - сегодня актуальнее, чем когда-либо" посвящен 30-летию Алма-Атинской международной конференции по первичной медико-санитарной помощи. Она стала первым мероприятием, включившим проблему справедливости в отношении здоровья в международную политическую повестку дня.

ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ

При проведении широкомасштабного обзора была выявлена поразительная несправедливость в результатах в отношении здоровья, доступе к медицинской помощи и расходах на нее. Разница в ожидаемой продолжительности жизни между самыми богатыми и самыми бедными странами в настоящее время превышает 40 лет. По оценкам, из 136 миллионов женщин, которые будут рожать детей в этом году, около 58 миллионов не получат какой-либо медицинской помощи ни во время родов, ни в послеродовой период, что поставит под угрозу их жизнь и жизнь их детей.

Во всем мире ежегодные расходы правительств на здравоохранение варьируются от 20 долларов до более 6 000 долларов на человека. 5,6 миллиарда человек из стран с низким и средним уровнем дохода более половины всех расходов на здравоохранение оплачивают наличными.

Ежегодно из-за личных расходов на здравоохранение в связи с растущей стоимостью медицинской помощи и дезорганизацией систем финансовой защиты более 100 миллионов человек оказываются за чертой бедности.

Значительная разница в состоянии здоровья наблюдается внутри стран, а иногда и внутри отдельных городов. Так, например, в районах Найроби с высоким уровнем дохода смертность детей в возрасте до пяти лет составляет менее 15 случаев на тысячу детей, а в трущобах этого же города этот показатель составляет 254 на тысячу.

"Высокая смертность матерей, детей грудного возраста и детей в возрасте до пяти лет часто свидетельствует о недостаточном доступе к основным услугам, таким как чистая вода и санитария, иммунизация и надлежащее питание, - заявила Энн М. Венеман, Исполнительный директор ЮНИСЕФ. - Первичная медико-санитарная помощь, включая комплексные услуги на уровне отдельных общин, может способствовать улучшению здоровья и спасению жизней."

ВНЕ ЗОНЫ ВНИМАНИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Данные, приводимые в докладе, указывают на такую ситуацию, в которой многие системы здравоохранения перестали уделять должное внимание справедливому доступу к медицинской помощи, потеряли свои способности в области разумного вложения ресурсов и лишились своих возможностей для удовлетворения потребностей и ожиданий людей, особенно в обедневших и маргинализированных группах.

Как отмечается в докладе, "неравноправный доступ, разорительные цены и подрыв доверия к медико-санитарной помощи создают угрозу социальной стабильности."

Для достижения лучших результатов деятельности систем здравоохранения доклад призывает вернуться к первичной медико-санитарной помощи, холистическому подходу к здоровью, официально провозглашенному 30 лет назад. При сравнении стран, находящихся на одинаковом уровне экономического развития, более высокий уровень здоровья при одинаковых инвестициях отмечается в странах, здравоохранение которых организовано на принципах первичной медико-санитарной помощи.

Во время глобального финансового кризиса такие уроки крайне важны.

"В контексте нынешних тенденций первичная медико-санитарная помощь выглядит все более и более рациональным способом дальнейшего развития здравоохранения," - заявила д-р Чен.

Как уже было отмечено в самом начале, первичная медико-санитарная помощь совершила переворот в способе интерпретации здравоохранения и радикально изменила преобладающие модели организации и доставки медико-санитарной помощи. Это были обдуманные усилия для противостояния тенденциям, ответственным за "значительное неравенство" в состоянии здоровья населения.

ВОЗРАСТАЮЩАЯ АКТУАЛЬНОСТЬ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Призывая вернуться к концепции первичной медико-санитарной помощи, ВОЗ настаивает на том, что ее ценности, принципы и подходы сегодня актуальнее, чем когда-либо ранее. Ряд фактов подтверждают этот вывод. Как отмечается в докладе, несправедливость в результатах в отношении здоровья и доступе к медико-санитарной помощи сегодня гораздо весомее, чем в 1978 году.

Слишком во многих случаях состоятельные и, как правило, более здоровые люди имеют самый лучший доступ к самой лучшей медико-санитарной помощи, в то время как неимущие люди вынуждены заботиться о себе сами. Медико-санитарную помощь часто оказывают в соответствии с моделью, в основе которой лежат болезни, высокая технология и оказание помощи специалистами, когда здоровье рассматривается как продукт биомедицинских вмешательств, а сила профилактики в значительной степени игнорируется.

Специалисты выполняют те функции, которые лучше выполняют врачи общего профиля, семейные врачи и медицинские сестры. Это приводит к неэффективности, ограничению доступа и лишению пациентов возможностей для получения всесторонней медико-санитарной помощи. При ориентировании здравоохранения на помощь специалистов можно потерять широкий ряд защитных и профилактических мероприятий.

По оценкам ВОЗ, благодаря лучшему применению существующих профилактических мероприятий глобальное бремя болезней может быть уменьшено более чем на 70%.

Несправедливость в доступе к медико-санитарной помощи и результатах в отношении здоровья бывает, как правило, самой значительной в тех случаях, когда к здоровью подходят как к товару, а в основе оказания помощи лежит прибыльность. Результаты этого предсказуемы: излишние тесты и процедуры, более частые и длительные госпитализации, более высокие общие расходы и исключение людей, не способных платить.

ФРАГМЕНТАЦИЯ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

В сельских районах развивающихся стран наблюдается тенденция к фрагментации медико-санитарной помощи на отдельные инициативы, направленные на конкретные болезни или проекты, при уделении недостаточного внимания согласованности и скудных инвестициях в базовую инфраструктуру, службы и персонал. В докладе отмечается, что в таких ситуациях людей рассматривают просто как "целевые объекты программ".

Самое главное, здравоохранение оказывается не в состоянии удовлетворять возрастающие социальные потребности в ориентированной на людей, справедливой, доступной по стоимости и эффективной медико-санитарной помощи.

При надлежащем претворении в жизнь концепция первичной медико-санитарной помощи обеспечивает защиту от многих этих проблем. Она способствует холистическому подходу к здоровью, при котором профилактика имеет такое же значение, как и лечение в континууме помощи на протяжении всей жизни. В качестве составной части этого холистического подхода она воздействует на основные детерминанты здоровья, возникающие во многих секторах за пределами здравоохранения, нанося упреждающий удар угрозам для здоровья.

Концепция первичной медико-санитарной помощи возвращает равновесие здравоохранению и отводит семьям и общинам центральное место в системах здравоохранения. Уделяя особое внимание сопричастности общин, она отдает должное свойственным человеку гибкости и изобретательности и оставляет место для решений, принимаемых общинами, принадлежащих им и поддерживаемых ими.

РАБОТА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

Основной стратегией борьбы с несправедливостью является обеспечение всеобщего охвата в духе беспристрастности, социальной справедливости и солидарности. Всеобъемлющими целями являются справедливость и эффективность в доставке услуг.

Первичная медико-санитарная помощь также предлагает наилучший путь для борьбы с тремя негативными тенденциями в жизни в 21-м веке: глобализацией нездорового образа жизни, быстрой незапланированной урбанизацией и старением населения. Эти тенденции способствуют росту бремени хронических болезней, таких как болезни сердца, инсульт, рак, диабет и астма, которые создают новые потребности в длительном лечении и значительной поддержке общин. Решающее значение для профилактики имеет многосекторальный подход, так как основные факторы риска развития этих болезней лежат вне сектора здравоохранения.

Как отмечается в докладе, системы здравоохранения не будут естественным образом тяготеть к большей справедливости и эффективности. Необходимы обдуманные политические решения. Фактические данные и аргументы, изложенные в настоящем докладе, должны помочь в решении этой задачи.

"По существу, мы призываем страны вернуться к основам, - заявила д-р Чен. - Тридцать лет надлежащим образом контролируемого опыта говорят нам о том, какие пути эффективны и куда мы должны держать курс как в богатых, так и в бедных странах."

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