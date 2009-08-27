Помогите оплатить операцию 3-летней девочке, больной раком!

У трехлетней Насти Григорьевой – опухоль почки с метастазами в легкие (4 стадия). В Харькове девочке сделали операцию по удалению больной почки. Дальше Насте нужна была лучевая терапия. В Украине таким маленьким детям ее не проводят. Родители девочки продали автомобиль и отвезли дочку на лечение в Германию. Там Насти сделали еще одну операцию – по удалению метастазов в легких. Денег, собранных родителями, хватило только на первое обследование и проживание в Германии. Операцию сделали в долг. Ее стоимость 12 000 евро. Семья девочки обращается ко всем добрым людям с просьбой помочь собрать средства на оплату операции и последующего лечения. Девочка мужественно выдержала тяжелую химиотерапию и две сверхсложные операции. Даже наименьший взнос поможет Насте предпринять окончательный шаг ко выздоровлению!

Телефон отца, Григорьев Сергей Сергеевич: 8-063-600-09-03, 8-050-983-01-75

Реквизиты для предоставления помощи:

Расчетный счет отца девочки Сергея Сергеевича Григорьева

Получатель: Приватбанк

Наименование банка: Приватбанк

Номер счета: 29244825509100

МФО: 305299

ОКПО: 14360570

Назначение платежа: Благотворительная помощь. Григорьев Сергей Сергеевич (Индивидуальный идентификационный номер 2984512197)

Номер карточки: 4405885013954372