В Прилуках после реконструкции открыто родильное отделение

В Прилуцкой центральной городской больнице состоялось торжественное открытие реконструированной части родильного отделения. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Черниговской областной государственной администрации. Символическую ленту на входе в помещение перерезали глава Черниговской облгосадминистрации Владимир ХОМЕНКО, городской голова Прилук Юрий БЕРКУТ и главный врач медицинского учреждения Петр СВЯТЕНКО.

Поздравляя персонал отделения с этим событием, В.ХОМЕНКО подчеркнул, что ремонт и переоснащение медицинских учреждений производится последовательно и системно во всех районах области. Однако успех этого дела зависит от консолидированного сотрудничества всех ветвей власти с меценатами и представителями бизнеса.

"Изменения в родильном отделении Прилуцкой больницы являются образцом именно такого сотрудничества", - отметил руководитель области. Поскольку из 341 тыс. грн., израсходованных на ремонт, значительная часть – благотворительные взносы спонсоров. Из областного бюджета на ремонт выделено 80 тыс. грн., а из городского - 50 тыс. грн.

Начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Владимир ЯЩЕНКО сообщил о намерении на базе этого, обновленного по европейским стандартам родильного отделения, создать центр предоставления специализированной помощи жителям Прилуцкого и соседних с ним районов. Хотя уже и сейчас рожать в Прилуки ездят женщины из южных районов области – Ичнянского, Варвинского, Срибнянского и Талалаевского районов.

После реконструкции родильное отделение получило новую операционную и пять индивидуальных палат, оснащенных санузлами, душевыми кабинами, специальными кроватями, столами и другой мебелью. В палатах созданы все условия для использования новейших технологий при родах, рекомендуемых Всемирной ассоциацией гинекологов и Министерством здравоохранения Украины. А именно - проведение партнерских родов в присутствии мужа, матери или другого члена семьи. Как утверждают врачи, это отход от классического акушерства положительно сказывается на состоянии женщины и уменьшает количество патологических родов.

Кроме того, в больнице заработала автономная дизельная котельная. В случае аварийного отключения электроэнергии из централизованной сети, она будет обеспечивать питание жизненно важных отделений: родильного, реанимационного, операционных, переливания крови, центра гемодиализа. Обустройство котельное обошлось местному бюджету в 400 тыс. грн.