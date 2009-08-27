Любители шоколада продлевают себе жизнь

Люди, перенесшие сердечный приступ и чаще двух раз в неделю поедающие шоколад, сокращают риск смерти от сердечных заболеваний в три раза по сравнению с нелюбителями сладкого.

Ученые доказали прочную связь между стабильным давлением, хорошим кровотоком и употреблением какао-масла, содержащегося в шоколаде.

Исследование также показало, что шоколад сокращает риск смерти от сердечного приступа у здоровых мужчин пожилого возраста и у женщин после менопаузы.

Ученые из Каролинского института в Стокгольме убедились, что употребляя шоколад, люди не только улучшают свое настроение, но и помогают работе сердечно-сосудистой системы организма, перенесшего инфаркт миокарда.

Как сообщают СМИ, причиной такого благотворного влияния шоколада на организм являются содержащиеся в нем антиоксиданты.

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