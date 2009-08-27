В Белоруси запретили продажу лекарств через интернет

Совет министров Белоруссии постановлением №1091 от 19 августа 2009 года запретил продажу вне торгового объекта, в том числе через интернет, лекарств и подлежащих реализации только через аптеки биологически активных добавок (БАДов), сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

"Не допускается продажа по образцам вне торгового объекта изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, пиротехнических изделий, лекарственных средств, биологически активных добавок к пище, подлежащих реализации только через аптеки, а также ветеринарных средств, оружия и патронов к нему", - говорится в постановлении.

Под "продажей по образцам вне торгового объекта" белорусские законы подразумевают торговлю путем предоставления описаний товаров в каталогах, проспектах, буклетах, рекламных объявлениях и т.п. по почте, в средствах массовой информации или любыми другими способами, в том числе в интернете.

Новое постановление отменило действовавший с января 2009 года перечень товаров, разрешенных к продаже таким способом с условием наличия у продавца торгового объекта для продажи этих товаров. В указанный перечень помимо лекарственных препаратов входили изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, пиротехнические изделия, оружие и патроны к нему, скоропортящиеся продовольственные товары, а также продукция сексуального назначения и содержащая элементы эротики, насилия и жестокости.

medportal.ru