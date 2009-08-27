Лимон с медом и лук с чесноком - лучшие средства от нового гриппа

Старые добрые способы лечения гриппа эффективны и в борьбе с вирусом A /H1N1/. Такие традиционные средства народной медицины, как лимонный сок с медом, а также лук и чеснок, содержащие природные антибиотики, способствуют укреплению иммунитета человека и защищают от нового гриппа. Об этом сообщает сегодня египетская печать.

Как заявил профессор Национального центра исследовательских разработок в области печени и внутренних органов Саид Шалаби, летом, в жаркую погоду, активные процессы вируса замедляются, в то же время в осенне-зимний период угроза массовых заболеваний новым гриппом только возрастает. Доктор Шалаби предупредил, что в холодное время года возрастает угроза мутации генотипов вирусов птичьего и обычного, человеческого, гриппа. Это, в свою очередь, считает профессор, чревато появлением нового штамма вируса гриппа, который может быстро распространяться среди людей, особенно с пониженным иммунитетом.

В условиях отсутствия эффективных методов профилактики нового гриппа народная медицина может оказаться полезной, добавил ученый.

ami-tass.ru