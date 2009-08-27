Арбуз прочистит организм

Вот и наступил период арбузного изобилия, которого мы с нетерпением ожидали.

Как известно, эта вкуснейшая ягода помогает утолить голод и жажду, укрепляет наше здоровье и помогает избавиться от лишних килограммов. Но, людям, страдающим почечными заболеваниями, заболеваниями поджелудочной железы и сахарном диабете употреблять эту сочную солнечную ягоду следует с особой осторожностью.

При хронических заболеваниях желудка у пожилых людей арбуз может стать причиной вздутия кишечника, хотя за счет содержания в нем пектиновых веществ, арбуз успешно используется при энтероколитах.

Арбуз в состояние промыть весь организм, избавить его от излишнего количества жидкости, а значит, и от лишнего веса за счет того, что он почти на 90% состоит из воды и славится своими мочегонными и солевыводящими свойствами.

Но это далеко не все полезные свойства арбуза, он еще и отлично укрепляет иммунную систему, обеспечивает организм магнием, железом, легкоусвояемыми сахарами, фолиевой кислотой, которая принимает участие в процессах кроветворения, образовании холина.

А холин, как известно, обладает противосклеротическим и противоопухолевым действием.

Включают эту сочную ягоду и в пищевой рацион при лечении ревматизма, мочекаменной болезни, подагры, ожирении и болезнях мочевыводящих путей.

Если же вы хотите заняться чисткой организма при помощи арбуза, то в течение трех-семи дней следует придерживаться вегетарианской диеты, а накануне рекомендуется сделать клизму с настоем ромашки: две столовых ложки соцветий растения залейте литром кипятка и настаивайте в течение тридцати-сорока минут.

Сам способ чистки не отличается сложностью, главное, не забудьте запастись арбузами и черным хлебом в подсушенном виде, можно их заменить на хрустящие хлебцы с отрубями.

Это будет ваше меню на предстоящую неделю.

Если же во время проведения чистки вы ощутите боли или спазмы, которые связаны с выведением песка или небольших камешков, то следует принять теплую ванну, а по времени ее лучше принимать в период с семнадцати до девятнадцати часов, ведь именно в это время происходит активизация биоритма почек и мочевого пузыря.

Если же вы страдаете заболеваниями сердечно-сосудистой системы, то не стоит выдерживать максимальный недельный срок чистки, лучше выдержите более щадящий режим, который предполагает употребление половины среднего арбуза ежедневно в течение двух месяцев.

А чтобы эффект был более выраженным, то начало чистки следует соотнести с фазами Луны, не забывая о том, что лунный месяц состоит из двадцати восьми дней, за данный период Луна проходит четыре фазы, промежуток между которыми составляет неделю.

Эти фазы состоят из новолуния, первой четверти, полнолуния, третьей четверти.

Усиливают оздоровительный эффект третий, четвертый и пятый день каждой фазы.

Постарайтесь получить от подобной чистки не только пользу, но и максимальное удовольствие.

Ориентироваться о правильности проведения чистки можно по качеству мочи, которая в первые дня содержит в себе большое количество белого осадка, насыщенность которого постепенно ослабевает и урина становится светло-желтой, практически прозрачной.

Следует обратить внимание и на состояние суставов, подвижность которых возрастает за счет ослабления воспалительных процессов в них.

Безусловно, после правильно проведенной чистки, вы обязательно почувствуете легкость во всем теле и ощутите повышение жизненного тонуса.

Будьте здоровы, берегите здоровье и помните о том, что вы зачастую сами способны помочь своему организму.

www.gen.su