Бразилия на первом месте по числу умерших от гриппа A/H1N1/

Бразилия стала страной, где от гриппа A/H1N1/ умерло больше всего человек. Согласно распространенным в среду официальным данным, количество летальных исходов в крупнейшей стране Латинской Америки достигло 557, что на 35 превышает показатель "лидировавших" до сих пор США /522/.

Больше всего жертв отмечено в самом богатом и густонаселенном штате Сан-Паулу на юго-востоке страны. Там скончались 223 человека. За ним следуют южные штаты Парана /151/ и Риу-Гранди-ду-Сул /98/.

Однако, если сравнивать число умерших от нового гриппа пациентов с населением страны, то здесь 190-миллионная Бразилия идет лишь на седьмом месте, позади Аргентины, Чили, Коста-Рики, Уругвая, Австралии и Парагвая.

По мнению местных экспертов, столь большое число жертв в Бразилии объясняется тем, что сейчас в Южном полушарии зима. Специалисты прогнозируют, что с наступлением лета эпидемия пойдет на спад.

ami-tass.ru