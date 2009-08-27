Китайцев будут привлекать к посмертному донорству

Правительство Китая начало тестировать новую программу поставок донорских органов, в ходе которой сотрудники китайского Общества красного креста совместно с представителями Министерства здравоохранения страны будут привлекать граждан для посмертного донорства.

Новая реформа в области трансплантологии с 25 августа введена для тестирования в китайских провинциях Ляонин, Чжэцзян, Гуандун, Шаньдун и Цзянси, а также в городах Тяньцзинь, Шанхай, Сямынь, Нанкин и Ухань, сообщает China Daily.

Заместитель министра здравоохранения Китая Хуан Цзефу заявил, что более 65% донорских органов в настоящее время поступает от казненных преступников. Хуан назвал такую ситуацию неприемлемой и призвал развивать посмертное донорство органов среди рядовых граждан.

В рамках разработанной программы сотрудники Общества красного креста отвечают за привлечение граждан для посмертного донорства, регистрацию и создание базы данных доноров и реципиентов, организацию фонда для поддержки малообеспеченных доноров и их семей, а также за обеспечение справедливого распределения донорских органов.

Согласно принятому в 2007 году законодательству о трансплантации, в Китае запрещена торговля донорскими органами. При жизни стать донором жителю Китая разрешается только в случае родственных или брачных связей с реципиентом. В некоторых случаях власти разрешали провести трансплантацию при наличии эмоциональной связи, что открывало возможность для незаконной торговли органами.

По данным трансплантолога больницы Университета Тундзи в Шанхае, профессора Чэнь Чжунхуа, с 2003 года лишь 130 жителей Китая завещали органы для посмертной трансплантации.

Как отметил Чжунхуа, доля прижизненных доноров увеличилась с 15% в 2006 до 40% в 2009 году. Ежегодно в пересадке органов нуждаются около миллиона китайцев, лишь один процент из которых получают необходимый для трансплантации орган.

medportal.ru