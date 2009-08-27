Как укротить повышенный аппетит

Иногда случается, что люди, страдающие язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, могут ощущать «ночные голодные боли».

Но, как оказалось, и вполне здоровые люди могут страдать «волчьим аппетитом» - булимией, которая развивается на фоне различных заболеваний.

При этом приступы голода присутствуют даже тогда, когда вечерний прием пищи был достаточно плотным.

В большинстве случаев подобная патология возникает при язвенной болезни, хроническом гастродуодените, панкреатите.

Возможно, что это организм подобным образом требует определенных продуктов, недополученных им в дневное время.

Как бы там ни было, но в любом случае требуется пройти полное медицинское обследование, чтобы не просто исключить то или иное заболевание, а выявить истинную причину происходящего.

Кстати, зверский аппетит по ночам может сопровождать повышенную секрецию желудочного сока, что может быть вызвано рядом причин, но чаще такие симптомы являются свидетельством начинающейся язвы желудка, которая может присутствовать даже в том случае, когда проведенная эндоскопия не зафиксировала каких-либо изменений в желудке.

В таких случаях рекомендован прием современных противоязвенных препаратов, снижающих кислотность желудочного сока и укрощающих ночной аппетит.

Возможны появление приступов ночного голода и при скрытом протекании сахарного диабета, при гипертиреозе (повышенной функции щитовидной железы).

Подобные заболевания помогает выявить врач-эндокринолог, который назначит проведение специальных анализов крови.

Приступы голода могут появляться постоянно, а могут заявлять о себе лишь периодически, но в любом случае без консультации специалиста тут не обойтись.

Если же проведенное обследование не выявит никаких проблем со здоровьем, то истину следует искать в причинах, носящих психологический характер, ведь мы знаем, что некоторые люди подобным образом пытаются избавиться от стресса и т.п.

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