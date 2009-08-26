Выделено 29 млн грн для Ривненского онкодиспансера
16:59, 26 августа 2009Страна
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Чтобы достроить и дооснастить
Правительство выделило 29 млн. грн. на завершение строительства Ривненского областного онкологического диспансера.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.
«На заседании правительства принято решение о выделении 29 млн. грн. центральному онкологическому диспансеру в г. Ривне для того, чтобы достроить его вторую очередь и дооснастить полностью этот онкодиспансер», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Премьер-министр напомнила, что накануне такая договоренность была достигнута с руководством Ривненской областной госадминистрации.
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