Херсонская больница получила оборудование для реанимации

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подарил херсонской больнице им. А. и О. Тропиных оборудование для реанимационного отделения (многофункциональный электрокардиограф, электронный дозатор введения лекарств, компьютерную установку).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, также спикер принял участие в открытии кабинета компьютерной томографии в херсонской больнице и пообщался с работниками этого медицинского заведения.

Отвечая на вопросы медиков относительно путей решения проблем, которые существуют в медицинской сфере, В.ЛИТВИН отметил, что предложения должны сформулировать и выразить сами медицинские работники, а задача власти – рассмотреть их и воплотить в жизнь.

При этом председатель Верховной Рады назвал обеспечение надлежащего финансирования основным вопросом, который необходимо решить для эффективного функционирования отрасли.

В.ЛИТВИН высказался за необходимость обеспечения надлежащего диагностирования, поскольку, по его словам, «многие люди теряют здоровье, а порой и жизнь, из-за несвоевременного установления верного диагноза», и обратил внимание на важность проведения сплошной диспансеризации населения. «Каждому человеку государство должно обеспечить базовый уровень медицинской помощи и лекарственных средств», - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, 25-26 августа В.ЛИТВИН находится с рабочей поездкой в Николаевский и Херсонской областях.

В Херсонской области председатель ВР встретится с жителями пгт Любимовка и города Геническ и примет участие в районной конференции педагогов в городе Каховка.