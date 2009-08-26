Темные круги под глазами – враги женщины

Действительно, друзьями назвать эти ужасные круги под глазами язык не поворачивается, ведь они не только придают лицу усталое выражение, но и прибавляют лишние года, пусть даже визуально.

Так в чем же кроется причина их появления? Темные круги могут сопровождать хроническую усталость, недосыпание, постоянные стрессы, наличие заболеваний внутренних органов.

Все эти факторы приводят к истончению подкожной жировой клетчатки в области глаз. Подобными симптомами может сопровождаться чрезмерное увлечение различными диетами, когда эта клетчатка пропадает вовсе, а глаза попросту западают, в этом случае темные круги являются тенью от глазных яблок.

Если же их появление связано с наличием заболеваний, нарушающих кровообращение, то область вокруг глаз приобретает голубоватый оттенок из-за расширенных неравномерно сосудов.

К пигментации в этой области могут привести аллергические реакции и частые прикосновения к векам из-за навязчивого зуда.

Пятна могут появиться и после посещения солярия или пляжа, так как ультрафиолет стимулирует выработку пигмента меланина, который имеет свойство накапливаться в определенных местах, в том числе, и под глазами.

Избавиться от ненужной синевы не совсем просто, приобрести ее особого труда не представляет.

В первую очередь вам потребуется обеспечить себе полноценный ночной отдых, ваш сон не должен продолжаться менее восьми часов.

Защитить организм от стрессовых ситуаций можно при помощи травяных чаев, в которых содержится корень валерианы, траву пустырника, цветы ромашки, ягоды боярышника.

Что же касается кремов для ухода за кожей вокруг глаз, то их выбор следует осуществлять соответственно с возрастом, в их составе должны присутствовать витамины А, С, Е и липоевая кислота.

Можно прибегнуть и к помощи косметических средств при маскировке голубого оттенка, в этом случае на помощь придет желтый корректор, который способен визуально поглотить голубой цвет и сделать его менее заметным, а при нанесение макияжа особый акцент следует сделать на губы.

Отвлечь внимание от лица поможет и яркий шарфик на шее. Чтобы вернуть свежесть лицу следует приготовить отвар семян петрушки с лимонным соком. Для этого вам понадобится одну столовую ложку семян залить стаканом воды и кипятить в течение десяти минут, после чего двадцать минут следует оставить отвар для настаивания.

Затем жидкость следует процедить и добавить к ней сок одного лимона. Этим средством достаточно протирать лицо в проблемной зоне один раз в день.

Пока еще не закончился летний период, используйте измельченную зелень петрушки, заварив ее в количестве пятидесяти граммов стаканом кипятка и дав настояться средству в течение тридцати минут.

Этим средство в охлажденном виде протирают лицо дважды в день, а оставшуюся траву используют для примочек в проблемных областях.

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