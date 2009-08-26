Цена жизни – 52 000 гривен!

Помогите собрать средства на операцию для полторалетнего Артема Усенко!

У маленького Артема – опухоль головного мозга. Спасти Артема может только срочная операция в Москве. Ее стоимость – 60 000 гривен. 8 тысяч уже собрали. Нужны еще 52 000 гривен. Сумма для родителей, которые живут в маленьком городке на Житомирщине, – огромная. Тем более, что есть всего неделя, чтобы собрать эти деньги. Артем записан на операцию 31 августа. Но нужна сразу вся сумма. Есть всего неделя, чтобы собрать 52 000 гривен. Каждый день откладывания операции уменьшает шансы Артема на жизнь. Мальчик может просто не дожить до операции! Родители Артема просят помочь им спасти их маленького сына!

Если 520 людей перечислят всего по 52 гривни, Артем будет спасен!

Телефон отца мальчика, Василия Усенко – 096 635 02 27