Цена жизни – 52 000 гривен!
Помогите собрать средства
Помогите собрать средства на операцию для полторалетнего Артема Усенко!
У маленького Артема – опухоль головного мозга. Спасти Артема может только срочная операция в Москве. Ее стоимость – 60 000 гривен. 8 тысяч уже собрали. Нужны еще 52 000 гривен. Сумма для родителей, которые живут в маленьком городке на Житомирщине, – огромная. Тем более, что есть всего неделя, чтобы собрать эти деньги. Артем записан на операцию 31 августа. Но нужна сразу вся сумма. Есть всего неделя, чтобы собрать 52 000 гривен. Каждый день откладывания операции уменьшает шансы Артема на жизнь. Мальчик может просто не дожить до операции! Родители Артема просят помочь им спасти их маленького сына!
Если 520 людей перечислят всего по 52 гривни, Артем будет спасен!
Телефон отца мальчика, Василия Усенко – 096 635 02 27
Реквизиты для предоставления помощи: ЗАК КБ "Приват Банк" МФО 305299 Код ОКПО 14360570 Счет №29244825509100 Назначение платежа: средства для пополнения карты ГРИВНИ № 4405 8850 1366 5820 Получатель Усенко Василий Николаевич.
ЗАК КБ "Приват Банк"
МФО 305299
Код ОКПО 14360570
Счет №29244825509100
Назначение платежа: средства для пополнения карты ГРИВНИ № 4405 8850 1366 5820 Получатель Усенко Василий Николаевич.