Власти Германии начали расследовать торговлю человеческими органами

Прокуратура немецкого города Бамберг начала расследование деятельности баварской фармацевтической компании Tutogen, сообщает The Local. Прокурор Йозеф Дюзель (Joseph Dusel) пообещал проверить информацию журнала Spiegel, согласно которой фирма незаконно покупала на Украине органы умерших, сообщает Лента.ру.

По словам Дюзеля, информация о нарушениях в деятельности Tutogen уже поступала в немецкие следственные органы в 2003 и 2005 годах, однако тогда до расследования дело не дошло.

Spiegel опубликовал свой материал, основываясь на попавших к журналистам внутренних документах компании, объем которых составляет около тысячи страниц. Издание утверждает, что зачастую родственникам покойного не сообщали о том, что его органы изымаются и продаются.

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения Украины сегодня выразило обеспокоенность попыткой отдельных иностранных СМИ дискредитировать украинскую власть неправдивыми сообщениями о том, что в Украине будто бы происходит незаконная торговля органами умерших.