Екатерина Ющенко посетит стройку «Детской больницы будущего»

Завтра, 27 августа, председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО посетит место строительства Всеукраинского центра здравоохранения матери и ребенка – «Детской больницы будущего».

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, мероприятие состоится на территории клинической больницы «Феофания», начало в 12.00.

Аккредитация журналистов осуществляется сегодня до 18.00 по телефону: 8 (050) 201-63-61. Контактное лицо – Екатерина ЗОРКИНА.

Представители СМИ должны прибыть на место события 27 августа в 11.30.

*** Всеукраинский центр здравоохранения матери и ребенка «Детская больница будущего» создается как медицинское учреждение 4-го, самого высокого уровня аккредитации. Здесь будут получать помощь тяжелобольные дети, болезни которых на сегодняшний день невозможно лечить в Украине. Проект создания больницы стал крупнейшим благотворительным проектом в истории Украины.

Для строительства Всеукраинского центра здравоохранения матери и ребенка решением Киеврады от 19 февраля 2009 года выделен земельный участок в Голосеевском районе Киева. Инженерную подготовку земельного участка проводит корпорация «Альтис-Холдинг».