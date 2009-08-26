Минздрав: незаконной торговли органами умерших в Украине нет

Министерство здравоохранения Украины выражает обеспокоенность попыткой отдельных иностранных СМИ дискредитировать украинскую власть неправдивыми сообщениями о том, что в Украине будто бы происходит незаконная торговля органами умерших.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МОЗ Украины, ГП “Биоимплант” не осуществляет забор органов у умерших для трансплантации, а занимается изготовлением биоимплантатов.

В Минздраве разъясняют, что трансплантат отличается от биоимплантата тем, что в первом случае изымаются органы, которые должны быть функционирующими на момент пересадки реципиенту, то есть – живыми, тогда как в случае биоимплантатов из анатомических материалов по специальным технологиям изготовляются неживые производные – средства медицинского назначения.

В сообщении идет речь, что из губчатой кости изготовляются губчатая крошка или чипсы, которые в Украине широко используют детские ортопеды-травматологи при лечении опухолей трубчатых костей конечностей.

Как сообщал руководитель научно-организационного отдела Харьковского института патологии позвоночника и суставов им. Ситенко АМН Украины, кандидат медицинских наук А.КОРОЛЬКОВ, еще в 2007 году в четырех клиниках института были выполнены более 120 операций с использованием биоимплантатов, изготовленных ДП «Биоимплант». В результате все пациенты получили возможность жить полноценной жизнью.

Руководитель отделения хирургии новорожденных Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» И.МАКСАКОВА подтвердила, что на протяжении последних 5 лет для лечения сложных пороков передней брюшной стенки используются биоимплантаты из перикарда.

В пресс-службе Минздрава отмечают, что сегодня в Украине свыше 110 лечебно-профилактических заведений, НИИ и других медицинских учреждений для предоставления специализированной хирургической помощи с успехом используют для лечения больных биоимплантаты, изготовленные из фрагментов донорских тканей. Развиты направления использования биоимплантатов в ортопедии детей и взрослых, детской хирургии и хирургии младенцев, абдоминальной хирургии взрослых, офтальмохирургии, нейрохирургии, хирургической стоматологии.

Главный трансплантолог Минздрава Украины А.КУХАРЧУК, комментируя скандальные публикации немецкого издания, выразил сожаление по поводу того, что «отечественные СМИ дублируют искаженную информацию без всякой проверки, несмотря на тот факт, что немецкие коллеги даже не понимают разницы между трансплантатом и биоимплантатом, и не имеют представления об украинском законодательстве в сфере трансплантации органов, тканей и клеток”.

“Замечу, что неоднократные проверки Генеральной прокуратуры Украины, Министерства внутренних дел на протяжении 2004-2008 годов не обнаружили нарушений действующего законодательства со стороны ГП Минздрава Украины “Биоимплант”, - добавил он.

На прошлой неделе немецкий журнал Spiegel сообщил, что фармацевтическая компания Tutogen из Баварии покупала в Украине органы, взятые из тел умерших, причем в некоторых случаях вскрытие (рассечение) покойников и последующая продажа органов осуществлялись без ведома и согласия родственников.