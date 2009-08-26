Лечебные свойства баклажана

Баклажаны собирают тогда, когда семена плодов находятся в стадии молочной зрелости. Плоды сушат, солят, маринуют, замораживают, консервируют, готовят из них икру, их употребляют в жареном или отварном виде. Следует заметить, что свежие плоды рекомендуют хранить в холодильнике всего несколько дней. В плодах баклажана содержится около 90 % воды, 4 % сахара, до 1,5 % клетчатки, 1,4 % белка, витамины группы В, витамин C, РР, провитамин А, калий, кальций, железо, фосфор и специфическое для баклажана соединение - мелонген, придающий баклажану горьковатый привкус.

Баклажан при длительном его употреблении в пищу заметно снижает уровень холестерина в крови, способствует уменьшению отложения холестериновых бляшек в стенках сосудов. Диетическая ценность баклажана также обусловлена высоким содержанием калия, оказывающего положительное влияние на работу сердца, увеличивающего выведение жидкости из организма. Поэтому его рекомендуют при атеросклерозе сосудов сердца, сосудов мозга, аорты, сосудов нижних конечностей, при хронической ишемической болезни сердца, при сердечной недостаточности, при гипертонической болезни, при нарушении ритма сердечных сокращений. Баклажаны вводят в рацион больным, перенесшим инфаркт миокарда и инсульт. Баклажан оказывает мочегонное действие и рекомендуется при отеках нижних конечностей, связанных с сердечной и с почечной недостаточностью. Баклажаны способствуют выведению уратов из организма. Поэтому блюда из баклажанов показаны больным мочекаменной болезнью, с преимущественным содержанием пуринов (уратов) в организме и больным подагрой.

Регулярное употребление в пищу баклажанов, наряду с использованием необходимых лекарственных растений, зачастую позволяет излечиться от мочекаменной болезни и надолго забыть о приступах подагрических болей в суставах. Особенно полезен баклажан пожилым людям, как правило, имеющим «букет» различных заболеваний. Баклажан полезен при деформирующем артрозе, при остеохондрозе и при остеопорозе - при тех болезнях, которые часто сопровождают пожилых людей. Благодаря своему химическому составу баклажан способствует восстановлению хрящевой ткани суставов и укреплению кости.

Баклажан улучшает пищеварение, нормализует перистальтику кишечника, поэтому в диетическом лечебном питании используют его при хроническом гастрите, особенно при гастрите со сниженной секреторной функцией, при синдроме раздраженного кишечника, особенно со склонностью к запорам, при дисбактериозе. На клетчатке, которая содержится в плодах баклажана, при их регулярном употреблении хорошо засевается и размножается дружественная нам микрофлора кишечника и уменьшаются явления дисбактериоза.

Баклажан повышает желчеотделение и рекомендуется при заболевании печени, поджелудочной железы и желчевыводящих путей. Баклажаны обладают антибиотической активностью и поэтому при некоторых заболеваниях кожи, например, гнойничковых высыпаниях, могут использоваться в виде сока из сырых плодов для смазывания 2-3 раза в день пораженной поверхности.

Вот такой знатный овощ - баклажан. Употребляйте этот полезный и одновременно лечебный вкусный овощ чаще. И будьте здоровы!