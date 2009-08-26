Американские медики испытают вакцину от гриппа A/H1N1 на детях

Для первого этапа испытаний медики отберут 650 детейАмериканские медики вскоре начнут испытания новой вакцины от гриппа A/H1N1, уже опробованной на взрослых и пожилых добровольцах, на детях, говорится в сообщении Национального института аллергологии и инфекционных заболеваний.

"Комитет по безопасности исследований обработал данные (после испытаний вакцины на) более чем 500 взрослых и пожилых добровольцев, полученные в результате трех этапов вакцинации с 7 августа. Комитет не нашел опасных последствий в результате применения вакцины и постановил продолжить ее применение на детях", - говорится в сообщении.

Для первого этапа испытаний медики отберут 650 детей в возрасте от шести месяцев до 17 лет в шести городах США. В течение трех недель им будут водиться разные дозы вакцины от гриппа. В случае если после применения вакцины, уже фактически доказавшей свою безопасность, не будут выявлены побочные эффекты, она поступит в свободную продажу, предположительно, в середине октября.

Очередную вспышку гриппа A/H1N1 США ожидают в октябре. По данным различных источников на 14 июля, в мире заболели этой разновидностью гриппа 113,507 тысячи человек, из них 549 человек умерли.

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