Люди, увлеченные своей работой, счастливы и в семейной жизни

Люди, которые увлечены своей работой, более счастливы в семейной жизни. Эксперты Университета штата Канзас /США/ заметили, что заинтересованность в работе облегчает взаимодействие с членами семьи. Оказалось, что люди, которым нравится своё дело, которые относятся к работе более самоотверженно и поглощены своими рабочими обязанностями, почти всегда имеют лучшее настроение и больше удовлетворены собой как на работе, так и дома. Психологи считают, что опыт решения проблем на работе помогает лучше справляться с семейными трудностями, включая налаживание быта и межличностных отношений.

Выводы специалистов основаны на наблюдениях за сотрудниками одной компании на работе и дома. Рабочий и домашний стресс напрямую влияют на результаты в обеих сферах, подчеркивают исследователи. Согласно заключениям, взаимодействие домашней и офисной сферы в значительной степени связано с ежедневным настроением, а настроение, в свою очередь, положительно влияет и на трудовую продуктивность, и на семейные отношения.

Интерес к своей работе обладает позитивным воздействием на семейную жизнь в том случае, если человек умеет контролировать рабочий график, подчеркивают исследователи. При этом они особо оговаривают, что не стоит путать заинтересованность к работе с трудоголизмом: люди, одержимые только работой, наоборот имеют высокий уровень семейных конфликтов. Трудоголики также страдают от личной неудовлетворённости, плохого здоровья, низкой производительности труда и имеют высокий риск покинуть своё рабочее место. Баланс работы и личной жизни – вот ключ к семейному благополучию, заключают авторы обзора.

ami-tass.ru