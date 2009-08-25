Младенец из Энергодара умер из-за синдрома внезапной смерти

В смерти 3-х месячного ребенка в Энергодаре (Запорожская область) виновата не вакцина, а синдром внезапной младенческой смерти. Об этом сообщила начальник областного управления здравоохранения Наталья Мотовица. По ее словам, такое заключение сделали патологоанатомы после вскрытия. Смерть новорожденного совпала с вакцинацией. Напомним, ребенок умер 5 августа 2009 г. Накануне ему сделали прививку от гепатита, а также против кори и краснухи. Как заверяют медики, в этот же день этой же вакциной привились еще 10 детей, у которых осложнений не наблюдалось. Всего этой вакциной привилось 170 детей.

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