СБУ проверит информацию о торговле в Украине органами покойников

Служба безопасности и прокуратура проверяют информацию немецких СМИ о том, что в Украине якобы действует нелегальный международный канал торговли органами и другими биологическими материалами, взятыми у покойников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил сегодня журналистам, комментируя обнародованную накануне в одном из немецких изданий информацию о существовании в Украине нелегального международного канала торговли органами умерших людей.

«Работаем вместе с прокуратурами тех областей, где такая проверка должна быть осуществлена», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он отметил, что о результатах проверки будут поставлены в известность украинская общественность и правоохранительные органы Германии.

В то же время, отметил председатель СБУ, пока о результатах этой работы говорить рановато.

Справка УНИАН. На прошлой неделе немецкое издание Spiegel сообщило, что фармацевтическая компания Tutogen из Баварии покупала в Украине органы, взятые из тел умерших, причем в некоторых случаях вскрытие (рассечение) покойников и последующая продажа органов производилось без ведома и согласия родственников.

Издание ссылается на внутренние документы Tutogen, которые попали к журналистам. Из них следует, что в 2000-2001 году в Украине для потребностей фармацевтической компании были проведены вскрытия 1152 трупов. Согласно "внутреннему" прайс-листу, в 2002 году за плечевую кость Tutogen платила поставщикам 42,90 евро, за бедро - также 42,90 евро, а за околосердечную сумку - от 13,30 до 1640 евро в зависимости от размера.

Хотя документы касаются начала 2000-х годов, по словам украинского судмедэксперта Владимира ЮРЧЕНКО, с которым удалось поговорить журналистам издания, сегодня в Украине продолжаются работы по вскрытию трупов для Tutogen.