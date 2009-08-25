Суд амнистировал израильского хирурга Зиса

Ворошиловский районный суд Донецка амнистировал израильского хирурга Михаэля ЗИСА, проходившего по делу о незаконной трансплантации человеческих органов.

Об этом УНИАН сообщил адвокат М.ЗИСА Олег КУРИННЫЙ, уточнив, что решение суд принял 20 августа. По его словам, к его подзащитному была применена «амнистия, которая была в 2008 году, в декабре».

Он уточнил, что М.ЗИС все еще находится в следственном изоляторе в Донецке. «Его не отпустили. Суд постановил освободить из-под стражи, но конвой и УБПТЛ (Управление УВД по противодействию торговле людьми - УНИАН) не отпустили его и отвезли назад в СИЗО, мотивируя тем, что он арестован по экстрадиции», - указал адвокат.

О.КУРИННЫЙ подчеркнул, что «по Украине дело закончено, приговор вступит в силу 27-28 августа, и тогда М.ЗИСА имеют право передавать Израилю». «Ждем, когда вступит приговор в силу, и ждем экстрадиции в Израиль - то, чего мы и добивались», - констатировал адвокат.

Он также отметил, что его подзащитный «согласен с передачей его в Израиль». «Учитывая его состояние здоровья, он ждет и надеется на то, что в Израиле его подлечат», - добавил О. КУРИННЫЙ.

Он также выразил уверенность, что «мы в принципе могли бы доказывать свою невиновность и убеждены, что смогли бы доказать свою невиновность». «Просто это связано с длительностью рассмотрения. Так как он не на свободе, а в изоляторе, то для нас это был такой компромисс, который нас устраивал», - заключил адвокат М. ЗИСА.

Как сообщал УНИАН, 20 июля 2009 года государственный обвинитель со стороны прокуратуры изменил обвинение, предъявляемое М.ЗИСУ – со ст. 149 (ч.2) на ст. 143 (ч.1) Уголовного кодекса Украины (ч.1 ст. 143 - нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека; ч. 2 ст. 149 - торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека, содеянные относительно несовершеннолетнего, нескольких человек, повторно, по предварительному заговору группой лиц, с использованием служебного положения или лицом, от которого потерпевший был в материальной или другой зависимости.

О.КУРИННЫЙ отметил, что с М. ЗИСА сняли серьезное обвинение и заменили его таким обвинением, которое даже не предусматривает лишения свободы.

Справка УНИАН. М.ЗИС был задержан 12 октября 2007 года в Донецке как фигурант дела о незаконной трансплантации человеческих органов, которое расследовали совместно израильские и украинские правоохранители.

В июле 2008 года Ворошиловский райсуд Донецка отпустил хирурга из-под стражи под залог в 17 тыс. грн.

28 июля М.ЗИС сам явился на очередное судебное заседание. Однако после очередного слушания дела исполняющий обязанности начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, УМВД в Донецкой области Сергей КОЛОМИЕЦ по распоряжению прокурора области Виталия МУРЗЫ взял М.ЗИСА под стражу и направил в СИЗО.

4 августа государственный обвинитель по делу М.ЗИСА Людмила ГРАБОВСКАЯ сообщила, что с хирурга снято обвинение в торговле людьми, теперь ему инкриминируется организация преступления – подготовка к незаконной трансплантации. Она просила суд лишить М.ЗИСА свободы на 3,5 года.

21 августа Ворошиловский райсуд его оправдал. Кроме того, суд постановил отменить предыдущую меру пресечения и вернуть М.ЗИСУ 17 тыс. грн. залога. Однако после оправдательного решения суда хирурга отвезли в СИЗО.

29 августа этот же райсуд признал незаконным задержание М.ЗИСА и его дальнейшее содержание в СИЗО и вынес решение немедленно освободить хирурга.

9 сентября 2008 года Донецкий областной апелляционный суд отменил решение Ворошиловского райсуда от 29 августа об освобождении его из-под стражи.

10 марта 2009 года Апелляционный суд Донецкой области отменил оправдательный приговор, выданный 21 августа 2008 года Ворошиловским райсудом. Решением суда было объявлено об отмене оправдания М.ЗИСУ и о направлении дела на новое судебное рассмотрение в тот же суд с другим составом судей.

Повторное рассмотрение дела началось 30 апреля.